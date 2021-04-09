В 2015 году между Украиной и ЕС возник спор касаемо запрета экспорта необработанной древесины. ЕС посчитали, что этот запрет противоречит Соглашению об ассоциации. Для решения этого вопроса была создана арбитражная группа.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай24 рассказала о сути происходящего вокруг возможной отмены моратория на экспорт леса.

«В 2015 году Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов, в необработанном виде. Но в январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете экспорта «кругляка»», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, арбитражная группа в конце года постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

«В Еврокомиссии заявили, что Украина вскоре должна отменить закон, принятый в 2015 году. Пока наши дубы и сосны просыпаются от зимнего сна, Кабмин снова решил взяться за рассмотрение закона», - сказала Завальнюк.

Ведущая отметила, что в конце марта, параллельно с планированием внеочередной сессии Верховной Рады, вспомнили о законе касаемо продажи леса. По словам журналистки, вырубка лесов приводит к стихийным бедствиям, от которых разрушаются села и ухудшается достаток жителей. Но тем, кто незаконно вырубает леса, на это всё равно – их интересуют только деньги.

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