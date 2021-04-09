В 2015 году между Украиной и ЕС возник спор касаемо запрета экспорта необработанной древесины. ЕС посчитали, что этот запрет противоречит Соглашению об ассоциации. Для решения этого вопроса была создана арбитражная группа.
Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай24 рассказала о сути происходящего вокруг возможной отмены моратория на экспорт леса.
«В 2015 году Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов, в необработанном виде. Но в январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете экспорта «кругляка»», - отметила Завальнюк.
По словам журналистки, арбитражная группа в конце года постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.
«В Еврокомиссии заявили, что Украина вскоре должна отменить закон, принятый в 2015 году. Пока наши дубы и сосны просыпаются от зимнего сна, Кабмин снова решил взяться за рассмотрение закона», - сказала Завальнюк.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека"
Постаревшая Пугачева без макияжа и парика расслабилась в руках Галкина: "Теперь видно, что она настоящая…"
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
Полякова, заручившись поддержкой Винника, вызверилась на украинцев: "Больше фигню мне не пишите!"
Ведущая отметила, что в конце марта, параллельно с планированием внеочередной сессии Верховной Рады, вспомнили о законе касаемо продажи леса. По словам журналистки, вырубка лесов приводит к стихийным бедствиям, от которых разрушаются села и ухудшается достаток жителей. Но тем, кто незаконно вырубает леса, на это всё равно – их интересуют только деньги.
Напомним, Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.
Ранее на Politeka Котенкова рассказала, кто не получит субсидии.