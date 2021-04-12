Укрзализныця известна своими невероятными зарплатами в наблюдательном совете. Как сообщают эксперты, Укрзализныця находится в катастрофе: зарплаты у высоких чинов всё выше, а качество услуг всё ниже.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала о зарплатах в наблюдательном совете Укрзализныци.

«Константин Бондарев рассказал информацию о зарплате членов наблюдательного совета. И мир вздрогнул – 300 тысяч в месяц. Вот интересно, у большинства украинцев зарплата от 7 до 12 тысяч и они вкалывают на результат, потому что без результата денег им не дадут. А тут же все наоборот – 3 года работы за наши деньги, а в результате совет сделал выводы, что в Укрзализныце одни убытки», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, экономист Борис Кушнирук уверен, что изменения в Укрзализныце, в виде реформ, не выгодны в первую очередь участникам наблюдательного совета.

«Политический эксперт Михаил Чаплыга заявил СМИ, что действующий состав наблюдательного совета Укрзализныци полностью под контролем одного из олигархов», - подчеркнула ведущая.

По словам Завальнюк, у сотрудников наблюдательного совета Укрзализныци оказались корпоративные карточки с лимитом в 500 тысяч гривен и это с зарплатами по 300 тысяч.

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