Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, будут ли расти тарифы на коммунальные услуги.
«С 1 апреля цены в свободном плавании. Но потребители могут купить газ по 6,99 грн так и дальше. На сегодня тот же НАК «Нафтогаз» предлагает газ даже не по 6,99, а по 6,86», - говорит Попенко.
По его словам, некоторые поставщики, которые имеют сложную логистику и большие производственные затраты, выставляют стоимость так, как им угодно.
«По сути, до 1 мая мы еще будем иметь какую-то более-менее стабильную цену. И за этот период НАК «Нафтогаз» уже разработал и представляет годовую цену газа», - сказал глава союза потребителей коммунальных услуг.
Ранее Politeka сообщала, что Котенкова заявила, что с мая всех украинцев переведут на годовой газовый тариф.
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Также Politeka сообщала, что вводятся новые тарифы на газ, каких цифр теперь ждать в платежках.