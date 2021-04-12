После обострения дискуссии между банками и торговыми сетями из-за попытки снижения эквайринговой комиссии, они начали пугать всех, что пострадает конечный потребитель. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Банки начали заявлять, что они введут комиссию на обслуживание платежных карт, например, пенсионных, и будут брать за обслуживание этих карт триста гривен. Некоторые банки сказали, что отменят льготный период по потребительским кредитам», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что это стало выглядеть, как война между банками и торговыми сетями, а пострадавшей стороной стали конечные потребители.

«Как можно было решить эту проблему снижения эквайринговой комиссии с 3% до 1%? На мой взгляд, нужно было эти 2% вернуть конечному потребителю в виде кэшбэка на его платежную карту, или в виде дисконта на покупку товара. От этого решения выиграли бы практически все», - рассказал эксперт.

Кущ предположил, что торговые сети оптимизировали бы свою торговую наценку за счет снижения эквайринговой комиссии, за счет снижения надбавки. Кроме того, они бы стали продавать немного больше товаров в связи с тем, что цена бы на них снизилась. Банки бы тоже выиграли, потому что кэшбэк приходил бы на платежные карты, это в принципе свободный ресурс, который временно доступен.

«Соответственно, выиграли бы клиенты, потому что купили товар на 2% дешевле, либо получили бы 2% в виде кэшбэка возврата денег на свою платежную карту от своих покупок. Конечно, здесь очень важен контроль Антимонопольного комитета, чтобы, например, те же торговые сети четко выполняли эти требования», - резюмировал экономист.

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