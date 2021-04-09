Економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» розповів, чому намагання Національного банку знизити інфляцію плавно перетікають у боротьбу з ціновою динамікою ринків інших держав світу, а також заявив, що через сировинні ринки в Україні неможлива інфляція.

Передусім експерт зазначає, що економічна система України зараз не може опинитися в ситуації низької інфляції. «Інфляція можлива в країнах, які перейшли від сировинної моделі до виробництва товарів з високим рівнем доданої вартості», - пояснює він. Країна ж, економіка якої орієнтується на сировинні напівфабрикати, залежить радше від ситуації на зовнішніх сировинних ринках. Так, зростання цін на них немовби роздмухує економічні показники, але ріст дефлятора ВВП призводить до росту й цін відповідно.

«Ця цінова динаміка фактично вирівнюється по експортному паритету», - пояснює Кущ і навіть вдається до порівняння із вливанням та виливанням води зі зливного бачка. Боротьба же з інфляцією в такому разі радше стає боротьбою з цінами на ринках інших держав світу. На думку економіста, в принципі так і можна описати дії Національного банку України сьогодні. «Звучить смішно», - коментує він цю боротьбу з ціновою динамікою.

Він також згадує, які способи Національний банк використовував проти інфляції у 2019 році. Це було зміцнення національної валюти, але завдяки затисненню внутрішнього платоспроможного попиту. Загалом ситуацію експерт описує як радіоактивне опромінення та стабільність кладовища. Рівень низької інфляції підтримується не доступними цінами чи прекрасним станом економіки, а неплатоспроможністю населення. «Стабільність кладовища фактично і є таким зашморгом, накинутим на економіку», - коментує Кущ.

Так, зараз не може йтися про зміцнення національної валюти, оскільки воно вже відбулося кількома роками раніше. Результатом цього стала деіндустріалізація України. Економіст звертає увагу, що зараз помітно, як багато галузей промисловості знищили, як українське виробництво якісно та кількісно скоротили.

Нагадуємо, Кущ розповів, які податкові ставки передбачає податкова амністія.

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