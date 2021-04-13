Международный валютный фонд не является единственным источником финансирования в мире, а его аналогом является кредитор в Пекине.
Об этом сказал генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.
“Первый вариант, чем перекрыть дефицит, и за счет чего погашать ранее взятые кредиты - у нас вариант с работающей экономикой, которая будет давать дополнительные доходы - он у нас не получается. Поэтому, остается заимствование. Чтобы выплатить зарплаты, чтобы перекрывать дефицит Пенсионного фонда. Чтобы поддерживать инфраструктуру даже в том плачевном состоянии, в котором она есть. И вот когда мы говорим о заимствованиях, у нас слово “заимствование” у всех украинцев - знак равенства - Международный валютный фонд”, - сказал Юрий Атаманюк.
Атаманюка удивляет, почему власть формирует такой нарратив в обществе, ведь при поисках места для кредитования всегда нужно выбирать лучшие условия.
“Что, МВФ это единственный источник финансирования в мире? Конечно нет. Есть более стратегические партнеры. Мы вообще не партнеры Соединенных Штатов, даже нет какой-то поддержки в нашу сторону. А есть действительно долговечные, проверенные годами партнеры”, - добавил Атаманюк.
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По его словам, в Пекине есть аналог МВФ, который сотрудничает с Великобританией и Израилем, что позволяет им иметь альтернативные источники финансирования.
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал об отказе МВФ давать кредит Украине: “Без паники”.
Также Politeka сообщала, что Фурса отметил, что все страны мира живут в долг, и это абсолютно нормально.