Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как будет работать годовой газовый контракт и смогут ли поставщики менять цены в течение года

«С 1 мая всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт на эту услугу нужно только при переходе к другому поставщику. Независимо от того, когда вы подключились к этому предложению, цена будет действовать до 30 апреля 2022 года», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что за год платить не нужно, платим, как и раньше, каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Только теперь цена фиксированная. Каждый поставщик опубликует годовую цену до 25 апреля. Она будет отличаться в зависимости от наценки газопоставляющей компании. Официально свои тарифы пока никто не опубликовал. Но она может вырасти в среднем до 7,99 грн за кубометр. Тарифы на распределение пока остаются прежними — максимум 1,79 грн за кубометр.

Она также рассказала, может ли цена измениться в течение года.

«Может, но только вниз. Что не может не радовать. Регулятор запретил поставщикам повышать цены на годовые контракты в период их действия. И если не нравится цена, то можно менять поставщика. С 1 августа 2020 года это может сделать любой бытовой потребитель. Достаточно только заключить договор с новым поставщиком. Сейчас компании борются за новых клиентов, так что зачастую все можно быстро сделать онлайн или по телефону. С вашим старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик», - рассказала Котенкова.

Она отметила, что для получателей субсидий и льгот ничего не меняется. Субсидию все так же выдают «живыми деньгами», но нужно не забыть заплатить за газ до 25 числа, иначе выплат могут лишить. Переход к новому поставщику тоже не проблема: он сам обменяется необходимой информацией с органом соцзащиты.

«Важно помнить, что в Украине действует свободный рынок, так что цены на газ постоянно меняются. К примеру, в июле месячная цена может быть очень выгодной, а в январе наоборот. Но если вы один раз отказались от годового продукта, поставщик имеет право не возвращать вас на этот тариф», - рассказала журналистка.

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