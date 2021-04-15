В своем блоге «Честный взгляд на экономику» экономист и эксперт Алексей Кущ объяснил, как сейчас, пока до открытия рынка земли в Украине осталось еще несколько лет, с 30 млрд грн нерезидентов, что крутятся в ОВГЗ, можно сделать 60 млрд грн благодаря операциям с ценными бумагами.

Эксперт рассказывает, как вообще происходит эта операция со средствами нерезидентов. Сначала им выделяют 60 млрд грн, одну половину из которых они перечисляют на оффшоры, а на другую - покупают украинские черноземы. Таким образом, получается так, что на государственные средства нерезиденты получают государственные же и земли, из своих при этом ничего не тратя. Кущ обращает внимание, что эта схема уникальна для Украины, ведь в остальном мире ее еще не использовали.

«Нерезиденты останутся и с деньгами, и с землей», - заключает он и добавляет, что государство же в таком случае, наоборот, избавляется от всего этого. Если разбираться дальше, то выяснится, что это сами украинцы финансируют резидентов, что затем покупают их же землю: именно граждане наполняют государственный бюджет налогами. «Из бюджета Министерство финансов выплачивает нерезидентам сумму задолженности по выпущенным ОВГЗ», - объясняет Кущ.

«Купить несколько миллионов гектар земли, не потратив при этом практически ни копейки своих личных средств», - констатирует экономист. Земельную реформу Украины он называет не только уникальной, но и токсичной, ведь те, кто придумали эту схему покупки государственной земли на государственные же деньги, сделали это не случайно.

Напоминаем, Кущ рассказал, кто первый выйдет на открытый рынок земли.

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