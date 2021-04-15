Колись в Україні були просто збиткові держпідприємства. Тепер в Україні є збиткові держпідприємства з наглядовими радами, членам яких доводиться виплачувати астрономічні зарплати. Як розв'язати цю проблему?

Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«Приватизувати збиткові державні підприємства - це хороша ідея. Тоді вони стали б давати прибуток. Це класика. Будь-який чиновник, який очолює держпідприємство, розуміє: якщо день пройшов, а він нічого не вкрав - день пропав даремно. Система працює чітко: поки ти стоїш на чолі, ти крадеш, потім тебе тягають до прокуратури, і ти з усіма розраховуєшся. А якщо не крадеш - посадять», - розповідає економіст.

За його словами, проблема не в людях, а саме в системі: вона побудована так, що не можна не красти. Охріменко нагадав історію «Укртелекому», який приносив величезні збитки, поки був державною компанією - а після приватизації виявилося, що він цілком може бути прибутковим.

«Можна порівняти збиткову державну «Укрпошту» і прибуткову приватну «Нову пошту». Державне підприємство в Україні не може бути прибутковим - хоча б просто тому, що люди туди йдуть не за тим, щоб забезпечувати прибуток», - резюмує Олександр Охріменко.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт розповідав про тіньову економіку під час карантину.

Також Охріменко дав прогноз зростання ВВП України.