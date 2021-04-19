Сейчас всё больше украинских компаний пытаются продвигаться на европейском рынке. Такой же опыт имела Польша 5 лет назад в сфере производства керамической плитки.

Директор Керамической группы Golden Tile и председатель наблюдательного совета ПАО «Харьковский плиточный завод» Валентин Шеветовский в программе Тараса Загороднего «Знай наших» рассказал об опыте Польши в закреплении на рынке керамики в ЕС.

«Когда мы вынуждены были развернуться на рынок Европы, в первую очередь мы начали сотрудничать с поляками. Хотя 4 страны ЕС, которые являются «королями» в плитке, это итальянцы, испанцы, поляки и турки. Эти 4 страны доминируют на европейском рынке. Украинские производители имеют существенное конкурентное преимущество», - отметил Шеветовский.

По словам эксперта, Украина имеет преимущество в продаже плитки, ведь возле нас находится европейский рынок, который по своему объему является вторым, а по деньгам первым. Но это очень конкурентный рынок, где есть перепроизводство и клиенты требовательны.

«Когда мы пошли в Польшу, а поляки сами очень агрессивны, трудолюбивы и производят качественную продукцию, то нам было тяжело», - подчеркнул Шеветовский.

Гость программы рассказал, что поляки с нами имеют одинаковые ценности и проходили почти одинаковый путь и поэтому относятся к нам с уважением. 5 лет назад поляки заходили на рынок Германии и их оттуда выталкивали, но они настойчиво пытались закрепиться на этом рынке и им это удалось. Далее Шеветовский процитировал разговор с поляками.

«Мы терпели, и ты терпи – через 10 лет все будет хорошо. И прошло времени значительно меньше, чем 10 лет и сейчас к нашей продукции относятся с уважением», - подчеркнул гость программы.

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