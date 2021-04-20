Международный рынок - это всегда масса шансов и возможностей для украинцев реализовать продукцию национального производства. Но пандемия с карантинными ограничениями вносит свои коррективы в предпринимательскую деятельность.

В программе Тараса Загороднего «Знай наших» Валентин Шеветовский, директор Керамической группы Golden Tile и председатель наблюдательного совета ПАО «Харьковский плиточный завод», поделился собственным опытом работы на международном рынке и собственными принципами реализации продукции на нем.

Прежде всего Шеветовский отмечает, что к каждому вызову следует относиться не как к препятствию, а как к возможности. Он вспоминает 2014 год, когда началась война, а локация Харьковского плиточного завода, соответственно, предполагает близость к России. Пришлось переходить на другие рынки, в частности европейских государств, тем более, что тогда Украина подписала ассоциацию с Европейским союзом. «Это было тяжело, но это была безумная возможность и вызов», - комментирует он.

Так, ключевым является понимание, что выход на новый рынок предполагает скорее новые и возможности для национальной продукции, а также новые прибыли и рост. С другой стороны, прибыль - не главное в начале. «Формула такова: Богу – хорошо, нужно людям, а прибыль мы потом получим», - утверждает Шеветовский. Следовательно, эта формула принесет успех в будущем.

Современная ситуация в мире тоже привносит определенные изменения на международный рынок и специфику работы на нем. «То же самое сейчас с «короной» - очень быстро меняются обстоятельства, рынки закрываются, открываются», - объясняет директор. Чтобы не быть голословным, он вспоминает Великобританию. В этом государстве карантин довольно жесткий, но одновременно развиваются онлайн-продажи. Поэтому и торговля керамической плиткой растет, а в целом показатели Харьковского плиточного завода уже значительно улучшились.

Напоминаем, Шеветовский рассказал об опыте Польши в закреплении на рынке керамики в ЕС.

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