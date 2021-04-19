Зараз все більше українських компаній намагаються просуватися на європейському ринку. Такий самий досвід мала Польща 5 років тому у сфері виробництва керамічної плитки.

Директор Керамічної групи Golden Tile та голова наглядової ради ПАТ «Харківський плитковий завод» Валентин Шеветовський у програмі Тараса Загороднього «Знай наших» розповів про досвід Польщі у закріплені на ринку кераміки у ЄС.

«Коли ми змушені були розвернутися на ринок Європи, в першу чергу ми почали співпрацювати з поляками. Хоча 4 країни ЄС, які є «королями» у плитці, це італійці, іспанці, поляки та турки. Ці 4 країни домінують на європейському ринку. Українські виробники мають суттєву конкурентну перевагу», - зазначив Шеветовський.

За словами експерта, Україна має перевагу у продажі плитки, адже біля нас знаходиться європейський ринок, який за своїм обсягом є другим, а по грошам першим. Але це дуже конкурентний ринок, де є перевиробництво і клієнти вибагливі.

«Коли ми пішли у Польщу, а поляки самі дуже агресивні, працьовиті і виробляють якісну продукцію, то нам було тяжко», - підкреслив Шеветовський.

Гість програми розповів, що поляки з нами мають однакові цінності та проходили майже однаковий шлях і тому відносяться до нас з повагою. 5 років тому поляки заходили на ринок Німеччини і їх звідти виштовхували, але вони наполегливо намагалися закріпитися на цьому ринку і їм це вдалося. Далі Шеветовський процитував розмову з поляками.

«Ми терпіли, і ти терпи – через 10 років усе буде добре. І пройшов час значно коротший, ніж 10 років та зараз до нашої продукції відносяться з повагою», - підкреслив гість програми.

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