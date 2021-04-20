Кредиты от Международного валютного фонда можно отдавать столетиями и это не страшно. Хуже, когда местные органы самоуправления берут деньги у бандитов под залог имущества.

Об этом сказал анархист Михаил Чаплыга в эфире программы “Чаплыга отвечает”.

“Все кредиты МВФ - это не самая страшная вещь. Надо будет - и сто лет будем гасить, а может быть - двести. Это такое дело”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что когда светская Турция во главе с Мустафой Ататюрком победила и всех повыгоняли - то оказалось, что кредиты и долги Османской Империи выплачивали до 1970-тых годов.

“Долги платят. Когда говорят дефолт - это не значит, что “пошел вон, я тебе ничего не должен”. Дефолт - это значит: “я не могу тебе вернуть сегодня, я верну послезавтра, если будет. А если не будет - то после-послезавтра”. Но долг не исчезает. Но когда наступает дефолт - мы можем говорить о реструктуризации, о списании и об отсрочке”, - добавил Чаплыга.

По его словам, в таком случае если был долг 10 гривен - то он становится 5, и мы его признаем в таком размере.

“Но эти 5 мы будем выплачивать так и так. Все это - ничего страшного и опасного в этом нет… Больше я боюсь совершенно другого - я боюсь тех долгов, которые понаделывали наши местные органы самоуправления. Когда они под залог метрополитенов, домов культуры и так далее - понабирали каких-то кредитов у частных лиц и у бандитов”, - отметил анархист.

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