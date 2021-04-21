Далеко не первый год один из главных вопрос украинской жизни состоит в том, даст ли нам денег МВФ. Но не менее важен и другой вопрос: спасут ли нас эти деньги?

На него в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает экономист, финансовый аналитик, советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

«Что спасёт отца русской демократии? Я бы предпочёл обсуждать, насколько рационально сейчас получение денег МВФ. Сотрудничество с МВФ превратилось для Украины в своеобразный карго-культ. А для спасения украинской экономики необходимо чётко понимать, что кредиты ещё никого не спасали. Эффективно использованные кредиты могут быть лишь одним из элементов выхода из кризиса», - считает аналитик.

В то же время, если использовать кредиты неэффективно, они могут, напротив, усугубить кризис. А в Украине в последние пять лет, по мнению Куща, именно так и делалось.

«Кредиты не выводили экономику из кризиса, а только ещё глубже загоняли в него. В данном случае ключ к спасению находится у нас самих. Пока мы не начнём проводить суверенную экономическую политику, направленную на защиту своих интересов, никакой кредит нам помочь не сможет», - говорит Алексей Кущ.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о простом методе борьбы с контрабандой.

Также Кущ назвал главный критерий успеха этого процесса.