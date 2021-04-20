Українська митниця може стати джерелом зростання доходів українського бюджету, якщо влада дійсно зможе навести там порядок. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Перерозподіл фінансових потоків на митниці влада нам подає як боротьбу з контрабандою. Насправді мова йде про перерозподіл «смотрящих» і фінансових потоків на митниці. Ми пам'ятаємо про так звану чорну сотню Гройсмана, створену для боротьби з контрабандою, навіть була спроба ввести Національну поліцію в митні термінали, де поліція брала під контроль електронну систему митниці», - розповів економіст.

Кущ сказав, що насправді це смішно, тому що наприклад в Європі весь документообіг знаходиться в електронному вигляді. І фізичний контакт митного інспектора і компанії, яка здійснює експортно-імпортні операції, зведені до нуля. Електронний товарообіг, електронні митні декларації, особливого місця для корупції там немає.

«Або можна взяти як приклад Білорусь, яка за допомогою залучення китайських інвестицій на Брестській митниці обладнала інспекційно-доглядовий комплекс, повністю автоматизований і оцифрований. Являє собою тунель, який може в русі сканувати товарний поїзд. Перевірка йде в автоматичному режимі, не зупиняючи товаропотік з неможливістю дати хабар», - сказав економіст.

Кущ розповів, що в Україні теж намагалися запустити подібні невеликі технічні послуги, які могли сканувати вантажі, але так це ні до чого суттєвого і не призвело. Невідомо, чи вдалося запустити ці сканери в роботу взагалі.

«Головний індикатор боротьби з контрабандою - це зростання доходу в бюджет. Якщо митниця збирає більше - значить боротьба з контрабандою є, якщо митниця збирає менше - значить це блеф і ніякої боротьби немає. Якщо ми подивимося на статистику, то митниця торік зібрала на кілька десятків мільярдів менше, ніж було заплановано. Звичайно, це можна списати на кризу, але насправді у нас імпорт не впав так сильно, як впали показники митниці», - резюмував економіст.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що національний банк готовий здійснювати чисту емісію, але вона піде не на користь соціально незахищених груп населення.

Також раніше Кущ розповідав, що зараз на ринку ОВДП спостерігається значна участь нерезидентів у придбанні державних цінних паперів.