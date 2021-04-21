В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик и советник президента Ассоциации украинских банков, ответил на вопрос, когда ждать следующий транш МВФ и вообще стоит ли Украине на него рассчитывать.
«Ни о каком мае, ни о каком июне речи быть не может», - предупреждает экономист. Он напоминает о своем прогнозе, сделанном несколькими месяцами ранее: сотрудничество с Международным валютным фондом возобновится как минимум осенью 2021 года. Пусть раньше и говорилось об определенных переговорах и ожидании транша, но на это рассчитывать не стоит.
Кущ напоминает, что еще ни разу украинская власть не воплотила программу полностью: вместо 100% показатель колебался в диапазоне 20-60%. «Украина – чемпион по невыполнению программ сотрудничества с МВФ», - отмечает эксперт. Он добавляет, что сегодняшняя программа тоже не выполнена, поэтому не стоит возмущаться или удивляться: Украина справедливо получила 2 миллиарда долларов вместо 5.
Попутно экономист объясняет, как вообще происходит сотрудничество с МВФ. Так, есть разные его форматы. Например, требования программы расширенного сотрудничества довольно высокие, но и суммы, соответственно, более существенны. Другой формат - Stand-by. Кущ называет эту программу довольно простой, поскольку средства поступают после каждого выполненного шага. «Но даже и здесь Украина не выполнила то, что обещала», - резюмирует он.
Напоминаем, Кущ объяснил, что главный индикатор борьбы с контрабандой - это рост дохода в бюджет.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Лазарев прокомментировал ситуацию с траншем МВФ.