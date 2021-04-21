Деньги из Украины утекают, как вода в песок, а притока инвестиций практически нет. Отток инвестиций в 2020 году частично связан с кризисом, если посмотреть в среднем по миру, то у них был сниженный приток инвестиций, который составил 20%-30%. А в Украине был чистый отток в размере миллиарда долларов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Если говорить о структуре инвестиций, то прямые иностранные инвестиции в Украине это всегда были наполовину фиктивные инвестиции. Если посмотреть, то крупнейшие инвесторы в Украине это Кипр и Нидерланды. Не по тому, что они очень любят Украину, а потому, что именно в Нидерландах и на Кипре очень удачное корпоративное законодательство и наши финансово-промышленные группы очень любят регистрировать там свои холдинги», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что они сначала выводят деньги из Украины, оптимизируют налогообложение, а потом эти же деньги заводят в виде инвестиций или кредитов нерезидента в Украину и используют их. Поэтому в Украине практически половина таких инвестиций фиктивны.

«Наш национальный бизнес является крупнейшим инвестором, если сравнить два показателя: прямые иностранные инвестиции и капитальные вложения, то мы увидим, что капитальные вложения то, что бизнес вкладывает в развитие экономики, оно в среднем составляет 20 миллиардов долларов, если не брать прошлый кризисный год. А прямых иностранных инвестиций мы привлекаем 4-5 миллиарда долларов в год», - сообщил экономист.

Кущ рассказал, что есть два типа экономических институций в странах. Первый – это экстраактивные, когда чужой бизнес не пускают в свою страну, мы видим такое в Украине в виде наших олигархов и финансово-промышленных групп. И второй тип – это инклюзивные те, которые наоборот рады иностранным инвестициям и системным инвесторам.

«Наши олигархи никого не пускаю и не хотят делиться добавочной стоимостью, они не заинтересованы, чтобы в Украину приходили системные иностранные компании и составляли им конкуренцию, отодвигая их от власти в стране», - резюмировал экономист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что банковская система сейчас пухнет от прибыли в то время, как реальный сектор экономики сейчас практически загибается.

Также ранее Кущ рассказывал, что нужно выплачивать дополнительную разовую выплату социально незащищенным слоям населения.