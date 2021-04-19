У нас, на жаль, немає легальної структури підприємницького середовища, а п'ятдесят відсотків економіки знаходиться в тіньовому секторі. Відповідно, виділяючи гроші підприємцям на допомогу в період карантину, ми не розуміємо, кому ми насправді допомагаємо. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Там (в “Дії”, - ред.) можуть бути дійсно підприємці, які насправді постраждали від кризи. Наприклад, підприємець у якого бізнес пов'язаний з ремонтом одягу, і він залишився без роботи. Але там буде і величезна кількість людей, які фіктивно числяться підприємцями, через яких просто проводяться операції з переведення в готівку грошей для виплат зарплат в конверті», - розповів економіст.

Кущ сказав, що там будуть люди, яким дійсно потрібна допомога, але там будуть і люди, для яких ці вісім тисяч гривень – просто дотація для чергової поїздки на відпочинок в Єгипет.

«Тому, коли така допомога не є концентрованою, вона повністю не доходить до реальних адресатів, реальних реципієнтів цієї допомоги, її краще не застосовувати. Влада це робить, щоб показати нібито ефективність додатку «Дія», цифрова економіка, цифрове управління державою, держава в смартфоні. Насправді ми розуміємо, що все це блеф», - сказав експерт.

Кущ пояснив, що в такій країні, як Україна, ефективні тільки масовані виплати соціальної допомоги саме незахищеним верствам населення. Для того, щоб хоч якось підняти платоспроможний попит, який впав нижче плінтуса.

«Що потрібно робити під час кризи? Потрібно виплачувати пенсіонерам, які отримують середню пенсію і нижче, разову виплату додаткової пенсії. Студентам разова виплата стипендій, потрібно виплачувати додаткову разову виплату соціально незахищеним верствам населення в розмірі реального прожиткового мінімуму. Найголовніше – потрібно допомагати тим людям, які захворіли COVID-19», - резюмував економіст.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що ціни в Україні ростуть, тому що у нас з кожним роком стає все важче розвивати бізнес-проєкти і виробляти товари і послуги.

Також раніше Politeka писала, що боротися з інфляцією пропозиції набагато складніше, ніж з інфляцією попиту.