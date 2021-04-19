У нас, на жаль, немає легальної структури підприємницького середовища, а п'ятдесят відсотків економіки знаходиться в тіньовому секторі. Відповідно, виділяючи гроші підприємцям на допомогу в період карантину, ми не розуміємо, кому ми насправді допомагаємо. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.
«Там (в “Дії”, - ред.) можуть бути дійсно підприємці, які насправді постраждали від кризи. Наприклад, підприємець у якого бізнес пов'язаний з ремонтом одягу, і він залишився без роботи. Але там буде і величезна кількість людей, які фіктивно числяться підприємцями, через яких просто проводяться операції з переведення в готівку грошей для виплат зарплат в конверті», - розповів економіст.
Кущ сказав, що там будуть люди, яким дійсно потрібна допомога, але там будуть і люди, для яких ці вісім тисяч гривень – просто дотація для чергової поїздки на відпочинок в Єгипет.
«Тому, коли така допомога не є концентрованою, вона повністю не доходить до реальних адресатів, реальних реципієнтів цієї допомоги, її краще не застосовувати. Влада це робить, щоб показати нібито ефективність додатку «Дія», цифрова економіка, цифрове управління державою, держава в смартфоні. Насправді ми розуміємо, що все це блеф», - сказав експерт.
Кущ пояснив, що в такій країні, як Україна, ефективні тільки масовані виплати соціальної допомоги саме незахищеним верствам населення. Для того, щоб хоч якось підняти платоспроможний попит, який впав нижче плінтуса.
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«Що потрібно робити під час кризи? Потрібно виплачувати пенсіонерам, які отримують середню пенсію і нижче, разову виплату додаткової пенсії. Студентам разова виплата стипендій, потрібно виплачувати додаткову разову виплату соціально незахищеним верствам населення в розмірі реального прожиткового мінімуму. Найголовніше – потрібно допомагати тим людям, які захворіли COVID-19», - резюмував економіст.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що ціни в Україні ростуть, тому що у нас з кожним роком стає все важче розвивати бізнес-проєкти і виробляти товари і послуги.
Також раніше Politeka писала, що боротися з інфляцією пропозиції набагато складніше, ніж з інфляцією попиту.