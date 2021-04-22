МВФ дает Украине транш 2,8 миллиардов долларов практически на шару. В чем коварство этого подарка от МВФ, разбирается в очеред н ом выпуске блога «Субъективно с Яникой Мерило» экономист и финансист Сергей Фурса.

«Прокатило в этот раз, прокатило. Правда, это отодвигает все потенциальные реформы на послезавтра. С реформами, конечно, туго, и с ценами, в частности, на продукты и коммуналку», - говорит гость студии.

Он объясняет причину тотального подорожания в Украине.

«Когда мы продаем, например, подсолнечное масло, мы же в Украине его имеем по международным ценам. Все жалуются, почему у нас все такое дорогое? Потому что украинский продавец подсолнечного масла имеет выбор: продать в «Сельпо» или продать немцам», - отмечает Фурса.

Везде одна и та же цена и все взаимосвязано в глобализованном мире.

«Яйца подорожали, потому что комбикорма дорогие. Кукуруза во всем мире подорожала. И не важно, наша кукуруза или не наша. Потому что любой фермер, который выращивает кукурузу, шибко умный. Он видит, какие цены в мире, и не будет вам продавать кукурузу дешево. Соответственно, ваши куры будут есть дорогую кукурузу, которая выросла на святой украинской земле. И эти куры будут нести золотые яйца, потому что кукуруза стала дороже», - рассуждает финансист.

Яника Мерило говорит: «Ты можешь купить в супермаркете яйца от польского производителя или помидоры из Греции или Марокко дешевле, чем от местного. Потому что его цены с затратами уже реально золотые».

А украинцы думают: почему же газ у нас не может быть дешевый? Вот поэтому! Потому что у нас газ не может быть дешевле, чем в Польше! Хотя у нас меньше затраты на труд.

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