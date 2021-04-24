Клиентка Приватбанка рассказала о неожиданной проблеме с финучреждением

Как передает Politeka.net, очередная жалоба на работу банка появилась на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Женщина пожаловалась, что заблокировал доступ для поступления пенсии на счет.

"Моей маме остановили поступление пенсии на ее собственный счет из-за того, что она большую часть времени находится за границей, карточкой не пользуется. Хотя у меня есть карточка дубликат, оформлена по доверенности и я ею пользуюсь, средства на счете «двигаются». В пенсионном фонде сказали, что банк предоставил данные о том, что пенсия получается вообще по поручению (как можно получать пенсию на свой счет по доверенности?)», - говорится в сообщении.

Женщина удивляется, как такое вообще возможно.

"Человек для того и изготавливает дубликат карточки для другого человека, потому что по определенным причинам не имеет возможности пользоваться своей и не обязана. Почему человек должен ехать тысячи километров, для чего? Она оформила пенсионную карту и имеет право получать на нее пенсию и пользоваться ею по своему усмотрению. Кто понесет ответственность за такие неправомерные действия?"- интересуется клиентка.

Представители Приватбанка ответили, что профильные специалисты уже изучают ситуацию.

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