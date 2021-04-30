Государственный аппарат состоит не из какой-то оккупационной власти или иностранных представителей, а из людей, вышедших из украинского народа. Павел Себастьянович, украинский предприниматель, писатель и общественный деятель, заявил в программе Алексея Толкачева «БДСМ», что этот же госаппарат паразитирует на теле государства.

Толкачев обратил внимание на то, что все кандидаты на должность налогового инспектора своей целью имеют лишь обогащение. Следовательно возникает вопрос: где найти других?

Гость программы же обращает внимание на нецелесообразность такого количества налогов для украинской экономики: вместо 40 тысяч достаточно было бы и полтора. «В Германии полторы тысячи и спокойно справляются, хотя страна и экономика гораздо больше, чем наша» - приводит он пример.

С другой стороны, стоит обратить внимание на сам государственный аппарат, на его состав. Себастьянович указывает, что это - лишь 1% от всего населения Украины. В то же время каждое общество, как и госаппарат, имеет как и плохих своих представителей, так и хороших. Это распространенное мнение, которое предприниматель подкрепляет данными лекции по поведенческой экономике: законопослушных граждан на общество выпадает примерно 45%, откровенных преступников - не более 10%, остальные 45% скорее колеблются между двумя категориями, правила их жизни устанавливает их же общество. «Если поощряется жить так, как наши судьи и прокуроры, естественно они будут так жить, а если бы была неотвратимость наказания, то они бы перестали так жить», - объясняет он, как это работает.

Итак, госаппарат формируется из процентных групп. «И оказывается, что госаппарат это такое место где можно "жрать" без предела», - отмечает эксперт и добавляет, что в таком случае используют различные схемы. Попутно Себастьянович вспоминает ситуацию, когда муж Генерального прокурора Украины сначала перешел на другую должность, за короткий срок получил 750 тысяч гривен компенсации, а потом вернулся на свою прежнюю. Другой пример: начальник районного отделения полиции получал дополнительные зарплаты с фиктивных рабочих мест, сумма которых составила 2 миллиона в год. «А сколько еще по стране таких хитрецов?», - задает он резонный вопрос.

В то же время обвинения обычно звучат в сторону ФОПов, мол, те уклоняются от налогов. Себастьянович же объясняет, что даже при выполнении всех условий главы комитета ВР по вопросам финансов Гетманцева дополнительные налоги погоды не сделают, ведь максимум это будет 2 миллиарда. «А у нас Пенсионный фонд 452 миллиарда гривен. Поэтому 2 миллиарда не сыграют никакой роли», - указывает он.

Напоминаем, Себастьянович заявил, что чиновники должны быть жестко привязаны к средней зарплате.

Ранее Politeka сообщала о том, что все механизмы управления Украиной похожи на советские.



