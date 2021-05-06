На курс гривны сильно воздействуют инвестиционные поступления из-за рубежа. Война на Востоке и возможная её эскалация может значительно ударить по курсу гривны, потому что из-за этого инвестиции прекратятся

Экономист и финансист Тарас Козак в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о перспективах курса гривны.

«У нас сейчас опасность на наших границах. Я думаю, что это самая большая угроза курсу. Если начнутся серьезные боевые действия, то курс гривны будет девальвировать, и мы можем увидеть и 30 и даже больше. Если это будет настоящее военное вторжение с танками, самолетами и т.д., то, конечно, что в прифронтовой зоне будет сложно работать и что-то выращивать», - отметил Козак.

По словам эксперта, если начнутся активные боевые действия, Украина потеряет инвесторов, и ОВГЗ не будут покупаться, потому что инвестировать в воюющую страну нет смысла, когда существует множество других. По мнению экономиста, при таких событиях, курс гривны может упасть.

«А если нет, если американцы и Европа помогут нам с санкционным давлением на Россию, то курс в этом году будет крепкий. Крепкий – это не значит, что будет усиление гривны, это значит, что курс будет колебаться в диапазоне 27-28 », - подчеркнул экономист.

Эксперт отметил, что сейчас такой курс устраивает и экспортеров и импортеров. Также, по мнению Козака, есть основания, чтобы этот курс оставался на одном уровне еще 2-3 года.

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