Максим Яли, украинский политолог, научный сотрудник, журналист, переводчик и дипломат, предположил в программе «Романенко. Беседы», что на встрече с Энтони Блинкеном, госсекретарем США, Зеленский затронет вопрос предоставления государству кредита от МВФ

Прежде всего эксперт отмечает, что Украина действительно нуждается в кредитах от МВФ, пусть определенное время и удавалось балансировать с помощью кредитов внешних рынков. «Другой вопрос, что эти кредиты намного дороже, чем кредиты МВФ», - подчеркивает он.

С другой стороны, Яли обращает внимание на требования МВФ к кредитованию и участие в этом всем США, ведь главный голос принадлежит им. Ситуацию с наблюдательными советами, создание которых теперь требуют даже в судах, он называет ничем иным, как передачей контроля. В частности, в этом контексте политолог вспоминает и НБУ. «В принципе, это такая система внешнего управления», - объясняет Яли.

Чтобы не быть голословным, он предлагает взглянуть на состав наблюдательных советов: максимум там найдется несколько украинцев. «Все остальные – это представители западных корпораций, которые понимают, что это – самые лакомые куски советского наследства», - утверждает эксперт.

Поскольку все, что касается газа и железной дороги, постоянно потребляется, то и доход с этих кусков безусловный и основательный. Среди ключевых звеньев Яли выделяет энергетику, инфраструктуру, финансы и также вооружение, поскольку Украина входит в десятку первых государств по его экспорту. «Это огромный кусок, который приносит безусловный доход», - отмечает дипломат.

Напоминаем, Скаршевский заявил, что в этом году Украина вообще не нуждается в траншах МВФ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли прокомментировал вероятность агрессии со стороны РФ через Крым.