Подобно многим другим государственным предприятиям, «Укрзализныця» не может существовать как чисто экономический субъект, для которого приоритетом является получение прибыли. Но и висеть камнем на шее государственного бюджета – тоже нехорошо. Где же выход?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» анализирует политолог, экономический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Приватизация такого предприятия была бы невыгодна всей экономике. Миллиардные убытки покрываются выгодой, которую получает вся экономика. Однажды в Британии приватизировали железную дорогу, и к чему это привело? Сначала сократили все инвестиционные программы. Сократили все маршруты, в первую очередь пассажирские. Начались аварии – но они были проблемой для правительства, а не для частной компании. Компании говорили: ребята, расширяйте маршруты. Компания отвечала: давайте дотации», - рассказывает политолог.

По его словам, такое предприятие может быть только планово убыточным – но тогда зачем его продавать? Загородний напомнил, что сейчас Украина фактически находится в состоянии войны. А переброска войск по железной дороге часто не имеет альтернативы – другим способом переместить их быстро никак не получится.

«Наши западные товарищи рассказывают сказки о том, что государство – плохой собственник. А дело в том, что, приватизировав естественную монополию, можно постоянно качать деньги из бюджета. Поэтому над «Укрзализныцей» должен быть государственный контроль. Там уже повыгоняли всех из руководства – и, я считаю, правильно сделали. Но нужна ещё правильная политика. Нужно напомнить, что Украина – не чья-то колония, и у неё есть свой национальный интерес», - заключает Тарас Загородний.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал возможность снижения цены на газ.

Также Загородний отметил, что убытки «Нафтогаза» ложатся бременем на всю экономику.