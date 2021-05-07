Законопроект о «нулевых» декларациях, разработанный Зеленским, сейчас подан в Верховную Раду. Этот законопроект подразумевает декларирования теневых средств без ответственности, чтобы внести их в официальную экономику.

Экономист и финансист Тарас Козак в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о пользе «нулевых» деклараций.

«Я считаю, что это поможет нашей экономике, потому что мы работаем в финансовом секторе, и к нам ежедневно приходят бизнесмены, которые заработали деньги, но не декларировали по разным причинам. Они понимали, что у нас были бандиты в государстве. Полиция часто является бандитом, который находит основания, чтобы ворваться к тебе домой и сделать обыск безосновательно. Поэтому иметь официальные доходы было опасно», - отметил Козак.

По словам экономиста, поэтому люди и скрывали эти доходы, а «нулевое» декларирования это возможность людям, которые начали доверять государству, достать эти деньги из тени и запустить их в официальную экономику.

«Это выгодно для всех. Я не думаю, что это даст огромные доходы для бюджета, но это даст возможность обелить большое количество средств, которые заработаны некриминальным путем. Этот законопроект уже готовится в Верховной Раде», - подчеркнул Козак.

По мнению экономиста, это правильное решение, потому что это позволит инвестировать эти средства в государство, что создаст новые рабочие места и улучшит в целом экономику.

Напомним, Politeka публиковала заявление Козака, что в денежном выражении экономика будет очень быстро расти и дальше .