Украинцы пенсионного возраста могут остаться без выплат
Как передает Politeka.net, категории граждан об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".
Как сказано в документе, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
В случае выплаты застрахованному лицу пожизненной пенсии, предусмотренной настоящим Законом, пенсии или аналогичной выплаты, установленной в других государствах, минимальный размер пенсии по возрасту в солидарной системе устанавливается с учетом указанных сумм.
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За каждый полный год "сверхурочного" страхового стажа сумма выплаты увеличится на 1 процент.
В то же время, согласно закону, пенсии могут лишиться если:
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выплаты получили по фальшивым документам;
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вы какое-то время жили за границей;
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человек не получал выплату 6 месяцев;
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вы переселенец и сменили место проживания.
Также в январе 2022 года в Украине произойдет новый этап повышения требований для выхода на пенсию в 60 лет. Согласно закону, требования по трудовому стажу вырастут на 12 месяцев.
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