В ПриватБанке отказывают в переоформлении карт
Как передает Politeka.net, на это пожаловался недовольный клиент на портале "Минфин".
По словам мужчины, он потерял карту и обратился в банк для ее перевыпуска, но получил отказ.
"Оператор сообщила мне что "принято решение об отказе в обслуживании путем расторжения деловых отношений" и карту не перевыпустят. На мои просьбы сообщить причину ссылались на какую-то статью Договора об одностороннем расторжении", - поделился мужчина.
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Также он отметил, что попытки разобраться в причине отказа у него не увенчались успехом.
"Звонок оператору колл-центра тоже результата не дал, оператор советовал обращаться в суд... В чем причина? Хочу узнать причину так как никаких незаконных операций не делал и никаким мошенничеством не занимаюсь", - рассказал недовольный клиент.
Сотрудники ПриватБанка пообещали разобраться в ситуации и сообщить клиенту о результатах.
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