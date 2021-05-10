Украинцев будут лишать субсидий ввиду вступления новых правил предоставления коммунальных льгот
Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко прогнозирует, что число тех, кому государство может отказать в получении субсидии, может составить 500 тыс. человек, передает UBR.ua.
В то же время адвокат Иван Либерман предположил, что Украину "может накрыть волна судебных исков" со стороны тех, кому власти откажут в предоставлении субсидий. Подобного мнения придерживается и эксперт в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мария Яковлева.
Особенно это касается такой категории граждан, как пенсионеры и малоимущие. Эксперты отмечают, что такие категории граждан будут нуждаться в бесплатной правовой помощи.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Внезапно оборвалась жизнь скандальной актрисы, появились подробности трагедии: ей было всего 59
Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"
MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился: "Сладкая парочка"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
При этом, по словам Олега Попенко, ситуация с неплатежами за коммунальные услуги очень сложная. По его оценкам, по сравнению с 2020 годом суммарно платежи украинцев за коммуналку вырастут на 100 млрд грн.
И это при том, что, как отметил эксперт, объем субсидий уменьшился на 10 млрд грн.
"С учетом роста цен на газ задолженность за коммуналку в конце года составит сумму больше 100 млрд грн", – предположил он.
Напомним, согласно новым правилам, получению субсидии может может помешать осуществление единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Напомним, платежки за газ рекордно вырастут, кому придется платить до 7 тысяч гривен: "Надо готовиться".
Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде.
Также Politeka писала, что тарифы на газ взлетели с 1 мая: какие суммы в платежках ждут теперь украинцев.