В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Юрий Атаманюк, заслуженный экономист Украины и генерал-майор налоговой полиции в отставке, рассказал, стоит ли ждать Украине финансовой помощи от Соединенных Штатов вообще и какие условия ее получения.
«Говорить нужно о том, даст ли деньги МВФ, и на каких условиях», - отмечает прежде всего Атаманюк. Он объясняет, что именно МВФ дает деньги, а не Соединенные Штаты, они - только акционер рядом со многими другими. Поэтому ждать финансовой помощи сугубо от американцев - ложный путь.
С другой стороны, условия, которые ставит МВФ украинской власти, напрямую зависят от интересов США как крупнейшего акционера. В этом контексте он попутно вспоминает и визит Энтони Блинкена в Киев. Речь шла о том, что Украине стоит выполнить условия МВФ. «Монобольшинство в парламенте устами Арахамии подтвердило, что оно настроено принять те законопроекты, на которых настаивает МВФ», - сообщает Атаманюк.
Эта ситуация, говорит он, вполне объясняет сегодняшнюю повестку дня украинского правительства: таможня, налоговая система и убыточные государственные предприятия отошли далеко на задний план. «Кабмин будет стремиться обезопасить наблюдательные советы и антикоррупционные органы от давления государства», - объясняет эксперт и добавляет, что общественность в принципе не считает работу этих органов эффективной.
Напоминаем, Атаманюк рассказал о масштабах государственного долга Украины и его причинах.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк назвал альтернативу МВФ.