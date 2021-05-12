Бухгалтер, экономический эксперт Юлия Глушко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказалась о новом налоговом отчете 4-ДФ.
По ее словам, ранее бухгалтеры ежемесячно сдавали отчет по ЕСВ (єдиний соціальний внесок) и ежеквартально – отчет по ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Теперь эти два отчета соединили в один – 4-ДФ.
«Этот отчет ввел великий наш Минфин, который возглавляет Марченко. И он по приказу №773 от 15.12.2020... И этот приказ – еще так интересно – он как не вновь принятый, а внес изменения к приказу 2015 года!», - говорит эксперт.
Также она рассказала, как пострадают бухгалтеры, если не отправят этот новый отчет.
«Проверки у нас сейчас на карантине, соответственно, никак не пострадают. Если в какой-то будущей жизни будет проверка – это будет штраф 1020 грн. Допустим, на предприятии, на котором 500 человек, и, допустим, этот отчет не пошел… 1020 грн – я вас умоляю, никто не заметит. Но мы же понимаем, что по ту сторону – социально незащищенные, которые сейчас начнут ходить вот в эти все фонды, искать свои деньги… И они будут обязаны теребить предприятие, которое не подало об этих людях, об их начислениях данных. Вот в чем катастрофа!», - утверждает Глушко.
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Но бухгалтер предупреждает, что в таком случае на предприятиях начнутся массовые проверки.
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