Нынешнее время благодатно для крупного бизнеса, но очень сложное для среднего и малого предпринимателя. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» говорит предпринимательница, активистка Юлия Глушко.

Прежде всего, речь идет о несовершенстве системы отчетности для предприятий, которая ввела в ступор украинских предпринимателей.

«Мы, конечно, на митинги не пойдем, но хотелось бы эту проблему решить. Я не могу понять: неужели власть не видит, что выручка у людей падает, бизнес закрывается? Карантин и так показал, ху из ху. Мы не готовы ни к карантину, вот эти помощи по восемь тысяч – это же просто копейки. Например, на достройку «Аркады» было выделено семь миллиардов», - говорит Глушко.

Она считает, что в Украине нет благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а каждое очередное нововведение загоняет предпринимателей в тупик.

«Отчет этот загоняет, налоги загоняют. Отменили книгу доходов, которые писали ФОПы, но тут – опаньки! - опять Кабмин ее ввел. В январе придумали формат ведения первичного товарного учета. Это же кто-то делает, кто-то же за это деньги получает! А то, что у нас еще с 1998 года действует инструкция по инвентаризации, что форма есть, никого не интересует. Можно сказать: «Используйте эту форму! Если она вам неудобна – сделайте свою!». И у людей бы не было этого стресса и не было бы деградации», - рассуждает активистка.

Она убеждена, что перечисленные выше преграды отвлекают людей от прогрессивных идей, которые были бы полезны не только бизнесу, но и всей экономике страны.

«Люди перестают работать, перестают заниматься бизнес-идеями, и начинают думать о том, как выйти из этой грустной ситуации» - резюмирует Юлия Глушко.

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