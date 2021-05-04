Українцям готують нову реформу з податками і обіцяють повертати частину грошей від сплачених з доходів податків, але замість цього швидше за все скоротять соціальну допомогу і зменшать субсидії

Politeka.net, Як пишеу парламенті розробляється законопроект, який змінить систему оподаткування таким чином, щоб оподатковувати податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) не персонально кожного працюючого українця, а відразу цілу сім'ю. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За словами нардепа, головна суть реформи в тому, щоб привести систему оподаткування домогосподарств на рівень зі спрощеною, але без необхідності в реєстрації. А держава наприкінці року поверне частину податків тим домогосподарствам, доходи яких у розрахунку на кожного члена сім'ї не дотягує до прожиткового мінімуму. Українцям планують повертати ПДФО з депозитів, заробітної плати, соціальної допомоги, дивідендів тощо.

За словами Третьяковій, 40% домогосподарств Зараз на голці комунальних субсидій. А могли б повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, не забираючи цей податок через чиновницьку систему та управління соціального захисту населення.

Повернення частини сплаченого податку дозволить українцям мати більше грошей на руках. Разом з цим, реформа допоможе державі скоротити субсидії та соціальні допомоги, які виплачуються, в тому числі, по податках, що надходять до бюджету.

"Якщо ми повертаємо людям їхні податки, то, зокрема, зникає необхідність платити їм субсидії. І тут ми починаємо рахувати. У нас близько 300 млрд гривень ПДФО, дивимося як він розподіляється, скільки його потрібно буде повертати. І якщо ми сім'ям повертаємо з доходу, то, по-перше, це великий стимул, щоб показати велику заробітну плату", - додала Третьякова.

Реформу впроваджуватимуть на добровільній основі. Не хочеш повернути свої податки, тоді не декларуйся. Хочеш реєструватися у фіскальних органах, організовуй ФОП.

До речі, в тій моделі, яку пропонують українцям, є така цікава річ як предекларування. Щоб домогосподарство та його голова склали та подали декларацію, податкова інспекція повинна надати їм предекларацію та інформацію про ті сплачені ПДФО, які у нього були забрані податковим агентом. Тому це буде не так важко, цей формат ми відпрацюємо. Поки є питання по банках, які ведуть облік, але не надають податкової інформацію про сплачені з депозитів ПДФО по кожному вкладнику.

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