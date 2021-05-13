В программе политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» председатель ОО «Защита и помощь» и председатель партии «Сила нации» Андрей Пелюховский заявил, что о могуществе любого государства судят по его собственности: чем ее меньше, тем государство слабее.

Гость программы вспоминает, какой восторг высказывал Владимир Зеленский Оманом после прошлогоднего визита в эту страну. «Это была самая убогая и нищая страна в мире, а на сегодняшний день - это одна из самых богатых стран мира с самым лучшим медицинским обслуживанием», - отмечает он.

Дело в том, что 40 лет назад к власти в Омане пришел новый молодой султан. Пелюховский рассказывает, что ему удалось так развить страну, всего лишь уничтожив коррупцию.

Тем не менее, Украина не только не уступает Оману в богатстве, но и превосходит его. То же касается и территории. Но главную проблему Пелюховский видит в похищении многих объектов, поэтому их национализация вполне может исправить нынешнюю ситуацию.

Сам Пелюховский занимается производством, а потому понимает, как в Украине получить газ, сырье и электроэнергию. «С кем мне сейчас договариваться за сырье в карьере, газ - я иду договариваться к олигархам, тогда зачем мне президент и власть, если они ничего не могут мне дать?», - спрашивает он. Кроме этого, эксперт рассказывает о том, как абсурдно оппозиционеры рассуждают о снижении цены на электроэнергию и газ.

Напоминаем, Пелюховский объяснил, что открытие рынка земли откроет его только для иностранцев.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк посоветовал Украине не надеяться на помощь западных партнеров.



