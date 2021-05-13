Инфляционное таргетирование является смирительной рубашкой, которую НБУ периодически набрасывает на экономику. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«В Украине простая, примитивная, сырьевая экономика – мы в основном экспортируем сырье и полуфабрикаты. Когда происходит рост на мировых рынках на сырье, для нас это вроде бы хорошо, потому что растет наш номинальный ВВП, растет экономика, увеличивается дефлятор ВВП», - рассказал он.

Кущ сказал, что вроде все хорошо, но вместе с ростом цен на сырье, которое мы экспортируем, у нас происходит выравнивание наших внутренних цен с экспортным паритетом, то есть если цена на масло выросла на мировых рынках, то она и у нас начинает расти.

«Для нашей экономики это хорошо, для экспортеров тоже хорошо, а для потребителей - плохо. Соответственно НБУ пытается исправить ситуацию и начинает применять методы по сдерживанию инфляции. НБУ укрепляет гривну, при этом полностью уничтожает внутреннее производство, которое становится не конкурентным. Либо начинает зажимать платежеспособный спрос, путем сжатия денежной массы», - подчеркнул он.

Кущ резюмировал, что стране надо расти, а получается смирительная рубашка.

«Такое не происходит в богатых странах, потому что они выпускают не сырье и полуфабрикаты, а готовую продукцию. Соответственно, у них есть высокий уровень добавочной стоимости в экономике, который как раз и гасит внешний инфляционный импульс», - добавил он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что задача Турции – превратиться в южно-европейский газовый хаб.

Также ранее Кущ заявлял, что все механизмы управления Украиной похожи на советские.