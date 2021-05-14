Где КПД от всех налоговых и финансовых нововведений и где перспектива выхода? Предприниматели задают вопросы, но власть на контакт не идет. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» говорит предпринимательница Юлия Глушко .

«Почему нет обратной связи? Гетманцев рассказывает, что они собрали на 27 процентов больше внеплановых налоговых поступлений, «Страна.Ua» напечатала, как у нас увеличился НДС в 1,6 раза. Где-то сознание потерялось между этими двумя подсознаниями. А тем временем по НДС – я называю этот налог «Вор в законе» - все продолжается. Продолжаются суды, блокировки продолжаются, «эффективность» растет», - говорит она.

Лакмусовой бумажкой ситуации в бизнесе стал карантин, который обнажил все проблемы.

«Сейчас ФОПы выходят с карантина – 18 процентов закрылись. Половина не смогли получить эту помощь (8 тысяч гривен – Ред.), потому как квест и красная зона должны совпасть. Для того, чтобы получить эти 8 тысяч, нужно пройти такой квест, все пазлы собрать и ты, может быть, получишь эти деньги, и то до 19 мая. Ну, а если у кого-то красная зона – сами виноваты. «Не сталося», - горько иронизирует она.

Как этим людям быть, как жить?

«Почему не идет работа с мелкими предпринимателями, работа с НДС? Я не верю, что нас услышат и этот отчет (нововведение Минфина – Ред.) отменят. Это будет опять признано ошибкой, опять будет к ним куча вопросов», - прогнозирует Глушко.

Сейчас актеры режиссера «налогового театра» начинают защищать курительное вещество, там вырос акциз, и они хотят его уменьшить.

«Ну, все, в стране осталась одна боль – курительная жидкость, бороться не с чем, ФОПы вырастут. Вы же нагло продвигаете только те проекты, которые пролоббированы свыше с хорошим глобальным материальным интересом», - заключает Глушко.

Напомним, у краинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде .