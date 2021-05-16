Клиенты ПриватБанка пожаловались на очередную трудность в работе с банком
Как передает Politeka.net, об этом пишут на портале "Минфин".
Трудности возникли с актуализацией данных.
«Согласно требованиям банка, необходимо предоставить данные для обновления и проверки. Есть возможность сделать это в Privat 24. Пришлось осуществлять эту операцию 5 раз, тратить личное время — и безуспешно. Сперва приходит сообщение: «Ваші дані успішно прошли перевірку та оновлені. Дякуємо за співпрацю!». Затем через какое-то время приходит новое сообщение: «На жаль, дані не прошли перевірку через некоректні фоторафії» Все фотографии паспорта и ИНН были сделаны в соответствии с запросом — виден номер паспорта, серии, страницы, четкие фотографии, подпись, прописка. Что ещё необходимо?!», - возмутилась клиента финучреждения.
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И такая история не единственная.
«Ну издеваться над людьми, это конек привата) Та же ситуация, 17 апреля с 4−5 попыток удалось провести актуализацию, в приват24 пришло сообщение: «Ваші дані успішно прошли перевірку та оновлені. Дякуємо за співпрацю!» 11 мая при снятии наличных в банкомате опять появилась надпись о необходимости актуализировать данные, думал в банкомате не обновилась информация, зашел в приват24 — таки да, опять надо пройти актуализацию. Терпение лопнуло, *** закрою карты, тем более, что толку сейчас от них — 0», - пишет другой пользователь.
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