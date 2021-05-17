Непогода обрушит на головы одесситов дожди с грозами и даже градом

С понедельника, 17 мая, Одесскую область накроет циклон с дождями и шквальным ветром, порывы которого достигнут 15-24 метра в секунду. Также прогнозируются грозы и выпадение града размером 6-19 мм.

В связи с непогодой в Укргидрометцентре объявили желтый уровень опасности по всей территории Одесской области, передает Politeka.net.

Температура воздуха будет колебаться днем ​​в пределах +19+02 градусов.

А вот к вечеру понизится до +14.

Вторник и среда в Одессе также будут облачными. 18 мая может пройти небольшой дождь с грозой. Ветер сменных направлений с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 °С тепла, днем будет около 18-23 °С выше нуля.

Ранее мы сообщали, в Одессе на Пересыпи случился потоп, но не из-за дождя, а по причине прорыва трубы.

Водой затопило улицу Черноморского казачества в воскресенье, 16 мая.

Авария случилась у ворот здания №66 возле Сахарного завода.

На обнародованных кадрах видно, как проезжую часть залило водой и подтопление тянется несколько сот метров, что привело к тянучке автомобилей.

Напомним, что спутники Илона Маска пролетели над Одессой, появилось видео

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