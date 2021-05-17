В Одесской области разгорелся очередной скандал из-за государственного языка
Фигурантом его стал преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета из города Черноморска.
Преподаватель Александр Макаренко назвал украинский язык "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов". Как пишет местный
"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написал Макаренко.
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На ситуацию уже отреагировали в руководстве колледжа. Замдиректор по образовательной работе Наталья Федорова утверждает, что в учебном заведении не будут терпеть такие высказывания преподавателя.
Федорова заявила, что они выясняют у детей, не пропагандирует ли преподаватель ненависть к украинскому языку.
Тем временем активисты уже пожаловались на Макаренко языковому омбудсмену Тарасу Кремню.
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