В вагоне поезда «Укрзалізниці» случилось новое водное ЧП
Так, в третьем вагоне поезда сообщением «Одесса-Рахов» прорвало трубу и вода затопила пол, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.
О происшествии рассказал один из пассажиров Андрей Мрыга на страницах соцсетей, а также выложил видео впридачу, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
"Й** вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!", - возмущается мужчина.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
Ушел из жизни известный актер-сердцеед из культовых сериалов 90-х: трагические подробности
Тело ребенка нашли в петле на Киевщине: оставил послание в чате с одноклассниками
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
Мрыга утверждает, что при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным-давно.
"Запах невыносимый. И вместо того чтобы нас временно переместить в соседний вагон. Они здесь ... моют. Серьезно? А нам еще ехать как минимум 5 часов", - рассказал о происходящем пассажир.
Ранее мы писали, в вагоне поезда вагонов «Киев-Николаев» с потолка хлынула дождевая вода и намочила пассажиров.
По словам очевидцев, чтобы спастись от потопа пришлось подставлять ведра.
"Всю ночь пассажиры Киев-Николае ехали под успокаивающие звуки дождя", - рассказали они.
Напомним, что на Привозе разгорелся новый скандал из-за украинского, видео: "Дебильный язык"
А еще Politeka писала, что на Одессу движется мощный циклон с градом и шквальным ветром, синоптики бьют тревогу
Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус