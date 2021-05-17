В вагоне поезда «Укрзалізниці» случилось новое водное ЧП

Так, в третьем вагоне поезда сообщением «Одесса-Рахов» прорвало трубу и вода затопила пол, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.

О происшествии рассказал один из пассажиров Андрей Мрыга на страницах соцсетей, а также выложил видео впридачу, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

"Й** вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!", - возмущается мужчина.

Мрыга утверждает, что при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным-давно.

"Запах невыносимый. И вместо того чтобы нас временно переместить в соседний вагон. Они здесь ... моют. Серьезно? А нам еще ехать как минимум 5 часов", - рассказал о происходящем пассажир.

Ранее мы писали, в вагоне поезда вагонов «Киев-Николаев» с потолка хлынула дождевая вода и намочила пассажиров.

По словам очевидцев, чтобы спастись от потопа пришлось подставлять ведра.

"Всю ночь пассажиры Киев-Николае ехали под успокаивающие звуки дождя", - рассказали они.

Напомним, что на Привозе разгорелся новый скандал из-за украинского, видео: "Дебильный язык"

А еще Politeka писала, что на Одессу движется мощный циклон с градом и шквальным ветром, синоптики бьют тревогу

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус