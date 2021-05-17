Курс гривны к доллару удерживают иностранцы, которые опять вернулись на рынок ценных бумаг. Но курс может вырасти в дальнейшем. Об этом рассказал экономист Даниил Монин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Я не сильно готов поддержать, что у нас курс, который сейчас держится на уровне 28 грн - что он удержится и дальше. Дело в том, что немножко в среднесрочной перспективе, которую я вижу, мы с промышленной инфляцией начинаем становиться менее конкурентными… Если у нас промышленная инфляция 20%, то мы в конечном итоге по определенным группам позиций будем постепенно замещаться импортом. И вот этот процесс просто опять запустит маховик, что у нас будет опять уходить в минус торговый баланс, и соответственно - это будет отражаться на девальвационных процессах”, - сказал Даниил Монин.

Он отметил, что курс гривны относительно доллара удерживают иностранцы, которые вернулись на рынок ценных бумаг.

“Пока что курс держат иностранцы, которые опять вернулись на рынок ценных бумаг Украины. По крайней мере, за первый квартал они купили ценных бумаг Украины примерно на 600-700 млн долларов. И именно за счет этого курс и удерживается в том состоянии, которое мы имеем”, - добавил Монин.

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