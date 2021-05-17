Нас все время уверяют, что на первом этапе рынок земли будет открыт исключительно для физических лиц. Эту тему прокомментировал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«На первом этапе землю смогут купить только физические лица, а крупные компании в открытии рынка земли участвовать не будут. На втором этапе открытия рынка земли планируется допуск крупных компаний, в том числе и международных. Это все должно происходить после референдума, хотя мы понимаем, что обещаниям власти верить очень трудно», - подчеркнул он.

Кущ задает риторический вопрос, что если на первом этапе рынок земли будет открыт только для физических лиц, которые будут покупать всего несколько сотен гектаров земли, для чего тогда разрабатывается законопроект «о консолидации земель»?

«Консолидация земель нужна только крупным собственникам, которые владеют несколькими десятками тысяч, а то и сотнями тысяч гектар земель. Для мелких владельцев консолидация не имеет никакого смысла, потому что мелкий собственник не будет через суды забирать землю у соседей», - акцентировал он.

Кущ резюмировал, что объяснением этому может быть апробирование серых схем, когда через подставных лиц будут скупать землю крупные землевладельцы.

«Либо под видом борьбы с кризисом или ускорением роста экономики нынешняя власть попытается сократить интервал между первым и вторым этапом земельной реформы, при этом расширят лимит покупки земли и перечня лиц, которые смогут эту землю покупать», - добавил он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что наш национальный бизнес является крупнейшим инвестором, если сравнить два показателя: прямые иностранные инвестиции и капитальные вложения.

Также ранее Кущ рассказывал, по какой программе Украине работает с МВФ.

