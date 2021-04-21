У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик і радник президента Асоціації українських банків, відповів на питання, коли чекати на наступний транш МВФ і чи взагалі Україні варто на нього розраховувати.

«Ні про який травень, ні про який червень мови бути не може», - попереджає економіст. Він нагадує про свій прогноз, зроблений кількома місяцями раніше: співпраця з Міжнародним валютним фондом поновиться як мінімум восени 2021 року. Хай раніше й говорилося про певні переговори та очікування траншу, але на це розраховувати не варто.

Кущ нагадує, що ще жодного разу українська влада не втілила програму повністю: замість 100% показник коливався в діапазоні 20-60%. «Україна - чемпіон по невиконанню програм співпраці з МВФ», - зазначає експерт. Він додає, що сьогоднішня програма теж не виконана, тому не варто обурюватися чи дивуватися: Україна справедливо отримала 2 мільярди доларів замість 5.

Принагідно економіст пояснює, як взагалі відбувається співпраця з МВФ. Так, є різні її формати. Наприклад, вимоги програми розширеного співробітництва доволі високі, але й суми, відповідно, суттєвіші. Інший формат - Stand-by. Кущ називає цю програму доволі простою, оскільки кошти надходять після кожного виконаного кроку. «Але навіть і тут Україна не виконала те, що обіцяла», - резюмує він.

Нагадуємо, Кущ пояснив, що головний індикатор боротьби з контрабандою - це зростання доходу в бюджет.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Лазарєв прокоментував ситуацію із траншем МВФ.



