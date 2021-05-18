Новый выпуск программы «Романенко. Беседы» посвящен открытию рынка земли. Эту тему ведущий программы, эксперт по международной и внутренней политике Юрий Романенко обсудил с бывшим пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилавой.

В этом контексте гость программы обращается к опыту Германии по земельному вопросу. Он рассказывает, что в этой стране земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства, можно купить свободно. «Конечно в центре Европы она востребована и ее тяжело купить», - отмечает Корчилава.

В таком случае, объясняет он, европейцы ввели специальный налог, согласно которому владелец земли обязан ежегодно отдавать 3-4% ее рыночной стоимости. «Если кто-то в Германии и покупает сельскохозяйственную землю, то только для того, чтобы на ней что-то производить», - объясняет эксперт и добавляет, что простой земли принесет одни убытки.

Ситуацию на рынках в Украине бывший пресс-атташе описывает так: стоимость украинских продуктов намного выше стоимости тех же товаров иностранного производства. Корчилава объясняет, что существует проблема с экспортом: на украинской земле растет пшеница, рапс и подсолнечник, но за границу из готовой продукции везут только масло. Так же, отмечает он, государство не занимает первые места в мире по продаже муки, хотя итальянские мельницы и массово покупают украинскую пшеницу именно с этой целью.

«Если мы не поменяем условия работы, то те же итальянцы так и не захотят построить здесь заводы, чтобы с порта уходила не пшеница, а готовая продукция, которая стоит намного дороже», - возмущается Корчилава. С другой стороны, он предостерегает, что в случае введения налога на землю итальянцы проведут банальные расчеты и поймут, что канадская пшеница обойдется им дешевле.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины .