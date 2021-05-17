Нас весь час запевняють, що на першому етапі ринок землі буде відкритий виключно для фізичних осіб. Цю тему прокоментував експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«На першому етапі землю зможуть купити тільки фізичні особи, а великі компанії у відкритті ринку землі брати участь не будуть. На другому етапі відкриття ринку землі планується допуск великих компаній, в тому числі і міжнародних. Це все має відбуватися після референдуму, хоча ми розуміємо, що обіцянкам влади вірити дуже важко», - підкреслив він.

Кущ не ставить риторичне запитання, що якщо на першому етапі ринок землі буде відкритий тільки для фізичних осіб, які будуть купувати лише кілька сотень гектарів землі, для чого тоді розробляється законопроєкт «про консолідацію земель»?

«Консолідація земель потрібна тільки великим власникам, які володіють кількома десятками тисяч, а то і сотнями тисяч гектар земель. Для дрібних власників консолідація не має ніякого сенсу, тому що невеликий власник не буде через суди забирати землю у сусідів», - акцентував він.

Кущ резюмував, що поясненням цьому може бути апробування сірих схем, коли через підставних осіб скуповуватимуть землю великі землевласники.

«Або під виглядом боротьби з кризою або прискоренням зростання економіки нинішня влада спробує скоротити інтервал між першим і другим етапом земельної реформи, при цьому розширять ліміт покупки землі і переліку осіб, які зможуть цю землю купувати», - додав він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що наш національний бізнес є найбільшим інвестором, якщо порівняти два показники: прямі іноземні інвестиції і капітальні вкладення.

Також раніше Кущ розповідав, за якою програмою Україна працює з МВФ.