В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук высказал свое мнение относительно закона о земле - как к нему относиться и к чему он приведет.

Гость программы отмечает, что Украина, долго находясь в социалистическом лагере, сегодня наконец переходит к рыночной экономике. «Естественно, что кому-то этого хочется, а кому-то нет», - комментирует он настроения населения.

Но сам Марчук видит только положительные моменты: государство присоединяется к мировому рынку, становится его частью. Он объясняет, что украинцы давно уже смотрят на жизнь соседей и спрашивают, почему не могут жить так же.

«Сейчас создается механизм, который позволяет всем становиться собственниками земли и работать на ней», - говорит Марчук. По его мнению, рынок земли - это возможность найти инвестиции уже внутри самой страны, а не только за ее пределами.

В пример эксперт приводит простых украинских аграриев, которые вполне могут вкладывать деньги в землю - в разведение животных, строительство сушилок для зерна или элеваторов, ферм, выращивание садов - но не делали этого раньше из-за страха и неопределенности государства относительно рынка земли. «Когда создается рынок земли, у людей появляется уверенность, что они инвестируют в собственную землю», - объясняет он. То есть открытие рынка земли, подчеркивает Марчук, нивелирует риск расторжения договора аренды со стороны владельца земли за несколько лет, а потому инвестиции найдутся.

Напоминаем, Кущ рассказал, как поэтапно будет происходить открытие рынка земли .