Политический эксперт и блогер Тарас Загородний в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что каждая страна добивается снижения цен, используя свои преимущества на рынке.

“Когда нам рассказывают, что рыночная цена - это цена Германии, почему? В Германии нет своего газа. Почему немцы строят северный поток - чтобы снизить цены на газ у себя в стране. Они же не говорят, что это нормально, что у нас цены высокие. Они говорят: “Нет, мы идем с русскими договоримся, отдадим им часть акций наших предприятий, заберем у них для того, чтобы у нас были ниже цены”. Почему они добиваются? Потому что каждая страна добивается понижения энерговместимости своей экономики”, - сказал Тарас Загородний.

Он отметил, что так себя ведут США и Германия, тогда как Украине навязали модель, что должен быть “Амстердам+”.

“Рынок, когда вы говорите про свободный рынок, идеальный - это означает, что есть платежеспособный спрос на то, что вы предлагаете. Если нет платежеспособного спроса - это не работает. Каждая страна использует свои преимущества в рынке. Вот, китайцы использовали преимущество низких зарплат. Корея то же самое делала, Япония то же самое делала. Они же не говорили, что… Этим должна быть по 1000 долларов зарплата. Нет, говорят - у тебя 100 долларов, и ишачь на заводе, мы будем строить светлое будущее”, - добавил блогер.

Как сообщала Politeka, Соколовский отметил, что для нашей и импортной продукции на украинском рынке были не равные условия.

Также Politeka сообщала, что Кущ отметил, что нынешняя динамика на мировых рынках, в том числе и финансовых, является атипичной.