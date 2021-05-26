В Украине пятый квартал падает ВВП – весь 2020 год и первый квартал 2021 года, что означает полноценную рецессию. Такую тему поднял эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.
«Министр экономики Украины сейчас должен решать две ключевые задачи. Первая задача тактическая, как остановить деиндустриализацию страны и остановить разрушение индустриального ядра. Это тактическая задача, потому что если ее не решить завтра, то послезавтра уже нечего будет спасать. Все будет уничтожено и превратится в груды металлолома», - сказал он.
Кущ считает, что стратегические задачи - это новая промышленная политика, то есть, условно говоря, определение стратегии развития промышленности в Украине, по какому пути нам идти. В мире сейчас применяется три основных вида промышленных политик, сообщил он, первые две – это политика направленная на наращивание индустриальной мощности и политика сокращения отставания от наиболее развитых стран.
«Например такую политику реализует Польша, она пытается догнать соседние европейские страны, которые уже являются развитыми. И третий вид политики - это политика адаптации своей промышленности к новому технологическому укладу, который запускается в настоящее время, это искусственный интеллект, биотехнология, цифровая экономика», - рассказал он.
Кущ уверен, что в Украине из всех вариантов промышленных политик реализуется никакая, потому что мы и не наращиваем свою индустриальную мощь и не пытаемся сократить отставание от наиболее развитых стран мира, не говоря уже о том, что в Украине никто не пытается адаптировать промышленность к шестому технологическому укладу.
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«Соответственно падение промышленного производства в Украине продолжается», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что нынешняя динамика на мировых рынках, в том числе и финансовых, является атипичной.
Также ранее Кущ рассказывал, что мировая инфляция происходит в тех активах, куда поступают эмитированные денежные средства.