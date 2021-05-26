В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ сообщил о проблемах с водо-, тепло-, газоснабжением и очисткой отходов в определенных украинских городах. Инфраструктура государства оставляет желать лучшего.

Ведущий отмечает, что прежде всего государство имеет проблемы с железной дорогой. В частности, подвижной состав и тяга, говорит он, устарели, а удельный вес железнодорожного полотна - аварийный, как и уставшие мосты.

«Про ветхое жилье я даже не говорю, потому что сейчас у государства нет ресурсов на замену хрущевок и сталинок на новое жилье», - комментирует Кущ. По его мнению, именно с этих точек власти и нужно начинать решать проблемы в стране. От инфраструктуры, объясняет экономист, зависит качество и стандарты жизни населения, банальные вода, воздух и чистота водоемов.

Также Кущ обращает внимание на аварийное состояние электросети, что постоянно приводит к веерному отключению электроэнергии. «Тот же энергомост, который мог бы соединить нашу систему с европейской, и таких инфраструктурных элементов очень много. Эти затраты имели бы колоссальный мультипликатор для роста украинской экономики, так называемые межсекторальные перетоки, межсекторальные балансы», - говорит эксперт.

Он объясняет, что суть межсекторальных балансов в том, что все необходимые для модернизации инфраструктуры компоненты - компрессоры, реакторы, насосы и другое - производятся внутри Украины, поэтому их закупка не нужна.

«То есть, все можно было бы купить в Украине, а соответственно по эффекту мультипликатора эти инвестиции пошли бы в реальный сектор экономики и поддержали нашу промышленность», - констатирует Кущ.

Напоминаем, Кущ рассказал, как власть закатала в асфальт более 100 миллиардов гривен.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ прокомментировал падение ВВП в Украине и заявил о полноценной рецессии.