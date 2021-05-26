В Україні п'ятий квартал падає ВВП - весь 2020 рік і перший квартал 2021 року, що означає повноцінну рецесію. Таку тему підняв експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Міністр економіки України зараз повинен вирішувати два ключові завдання. Перше завдання тактичне, як зупинити деіндустріалізацію країни і зупинити руйнування індустріального ядра. Це тактична задача, тому що якщо її не вирішити завтра, то післязавтра вже нічого буде рятувати. Все буде знищено і перетвориться в купи металобрухту», - сказав він.

Кущ вважає, що стратегічні завдання - це нова промислова політика, тобто, умовно кажучи, визначення стратегії розвитку промисловості в Україні, яким шляхом нам іти. У світі зараз застосовується три основних види промислових політик, повідомив він, перші дві – це політика спрямована на нарощування індустріальної потужності та політика скорочення відставання від найбільш розвинених країн.

«Наприклад таку політику реалізує Польща, вона намагається наздогнати сусідні європейські країни, які вже є розвиненими. І третій вид політики - це політика адаптації своєї промисловості до нового технологічного укладу, який запускається в даний час, це штучний інтелект, біотехнологія, цифрова економіка», - розповів він.

Кущ впевнений, що в Україні з усіх варіантів промислових політик реалізується ніяка, тому що ми і не нарощуємо свою індустріальну міць і не намагаємося скоротити відставання від найбільш розвинених країн світу, не кажучи вже про те, що в Україні ніхто не намагається адаптувати промисловість до шостого технологічного укладу.

«Відповідно падіння промислового виробництва в Україні триває», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що нинішня динаміка на світових ринках, в тому числі і фінансових, є атиповою.

Також раніше Кущ розповідав, що світова інфляція відбувається в тих активах, куди надходять емітовані грошові кошти.