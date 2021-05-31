Экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что в ситуации с открытием рынка земли Украине стоит всего лишь обратиться к мировому опыту, а не выдумывать свой велосипед. Об этом он сказал в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

«Есть эталонный пример, который описан в книге «Почему Азии удалось», она о том, как проходила земельная реформа в Азии», - рассказывает гость программы. Загородний объясняет, что среди главных задач Азия имела открытие рынка земли и продажу, их модель же предусматривала обязательное создание эффективного и продуктивного владельца.

А уже этот владелец, говорит он, и должен был обеспечить выполнение следующих задач. Как рассказывает эксперт, прежде всего нужно было в принципе устроить рынок земли, а также обеспечить существование среднего класса зажиточных крестьян. Этот класс, объясняет Загородний необходим для продовольственной безопасности государства в целом и в частности для трудоустройства большей части населения.

Эксперт рассказывает, что с этой целью наибольший акцент делали на малых фермерах, в частности, им давали определенные участки земли для работы. «Поскольку у фермера не было возможности выращивать в огромном количестве технические культуры, такие как подсолнечник, рапс, поэтому азиатский фермер занимался производством конкретного продукта, который мог бы обеспечить и насытить рынок конечным продуктом», - подчеркивает Загородний.

Также он акцентирует внимание на синергии промышленности и фермерства, которую обеспечивала азиатская инфраструктура.

Этот опыт, отмечает эксперт, уникальный для Азии, ведь им воспользовалась и Польша. Загородний подчеркивает, что только поляки могли выкупать землю длительный срок времени. «При этом они должны были предоставлять бизнес-план по применению земли», - добавляет он.

Напоминаем, Марчук заявил, что допуск на рынок земли имеют исключительно украинцы .